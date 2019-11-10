"Китовая тюрьма" в Приморье опустела

В воскресенье опустела "китовая тюрьма" в бухте Успения на юге Приморского края. Специалисты завершили выпуск животных на волю, вернув свободу 31 белухе.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, со вторника по пятницу в океан уплыли 69 животных. В операции под контролем представителей Greenpeace России участвовали два судна "Профессор Кагановский" и "Зодиак", которые вернули белух к месту отлова в Охотском море.

Скандал с попыткой продажи 11 детенышей косаток и 90 белух в китайские океанариумы разразился в 2018 году. Президент России Владимир Путин прислушался к мнению зоозащитников и поручил профильным министерствам вместе с учеными освободить животных. Прокуратура завела уголовное дело по факту незаконного вылова китообразных.

Операция по выпуску животных началась в июне 2019 года и закончилась 10 ноября.