Тренер "Монако": клуб рассчитывает на Головина и его прогресс

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим после выигранного матча 13 тура чемпионата Франции у "Дижона" отметил ценность российского полузащитника Александра Головина. И назвал качество, в котором тому необходимо прибавить.

"Александру необходимо стать лучше в завершении атак. Да, он отметился забитым голом, но легко мог забить еще мяч или два, — признается Жардим, слова которого приводит "Газета.Ru". Головин – молодой футболист, продолжающий прогрессировать. Он работает над собой, а команда рассчитывает на него".

Напомним, что "Монако" победил "Дижон" как раз благодаря единственному мячу Головина – встреча завершилась со счетом 1:0. После этой победы у монегасков стало 18 очков, а в турнирной таблице подопечные Жардима занимают восьмое место.