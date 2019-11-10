Во время поисков жертвы доцента СпБГУ найден еще один скелет

Останки еще одного человека были обнаружены в реке Мойки во время следственных действий по делу "доцента-расчленителя" Соколова, сообщает ТАСС.

Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжелом состоянии. Накануне он был доставлен с переохлаждением после того как пытался утопить в реке Мойке части тела своей бывшей студентки. Во время обыска в квартире Соколова было обнаружено расчлененное тело бывшей студентки Соколова Анастасии Ещенко, с которой преподаватель состоял в близких отношениях. Ещенко приехала учиться в Санкт-Петербург из Краснодара, три года назад закончила вуз и продолжила совместную научную работу с Соколовым.

После задержания во время попытки избавиться от рук убитой Ещенко Соколов дал признательные показания. Он рассказал следствию, как в ссоре убил женщину, а потом пилой отчленил ноги, руки и голову. Выбросить в Мойку Соколов успел только первый пакет. Во время второго визита к Мойке доцент не удержался на парапете и упал в реку. Вызванные прохожими спасатели выловили Соколова из воды, при нем был обнаружен пакет с частями тела.

Позднее во время следственных действий водолазы нашли на дне Мойки черные пакеты с человеческими останками. В одном из них предположительно ноги убитой Ещенко, в других — останки тела другого человека, предположительно мужчины. Сейчас в полиции пытаются установить его личность, решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.

В воскресенье водолазы продолжат обследование дна реки Мойки у Фонарного моста.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов проверяют появившуюся в СМИ информацию, что Соколов бил студенток.

Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии. Во Франции Соколов награжден Орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

Также Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.