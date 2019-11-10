Армия Украины обстреляла участок разведения сил в Петровском

Представитель Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщил о воскресном обстреле участка разведения сил в селе Петровском. Утром из села Богдановка в сторону Петровского Вооруженные силы Украины открыли огонь из стрелкового оружия. пишет ТАСС.

В целом, за прошедшие сутки ВСУ обстреляла территорию ДНР 18 раз. использовав 218 боеприпасов. Под огнем находились из минометов, БМП, БТР, гранатометов находились шахтные поселки, населенные пункты Коминтерново, Дзержинское, Саханка и Ленинское.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочный режим прекращения огня, но договоренности постоянно нарушаются.