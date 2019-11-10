Пожар в бытовке в Анапе: погибли трое мужчин

Три человека погибли в результате пожара, произошедшего утром 10 ноября на территории частного домовладения в Анапе в Краснодарском крае. Горела хозяйственная постройка, к моменту прибытия пожарных огонь охватил 80 квадратных метров.

На месте пожара нашли тела трех погибших, еще один человек пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в вагончике-бытовке на улице Привокзальной хутора Нижняя Гостагайка, уточняет "Интерфакс". С огнем удалось справиться за час. По факту пожара организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным Следственного управления СК России по Краснодарскому краю, возгорание в хозяйственной постройке заметил один из соседей, он и вызвал пожарных. Трое мужчин, тела которых нашли после ликвидации пожара, жили в бытовке. Предположительной причиной пожара названа неисправность электроприбора, передает РИА Новости.