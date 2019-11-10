В Петербург приехала мать убитой Соколовым девушки

В воскресенье в Санкт-Петербург из Краснодарского края приехала мать убитой 24-летней Анастасии Ещенко. На вокзале ее встретили полицейские, по данным региональных СМИ, женщина служит в правоохранительных органах Краснодарского края. Как сообщили источники ТАСС, ожидается прибытие отца Анастасии.

В жестком убийстве девушки и попытке избавиться от её тела путем расчленения подозревают 63-летнего историка, доцента СПбГУ Олега Соколова.

В субботу он попытался утопить руки Ещенко в реке Мойке, но сорвался с парапета и упал в воду. На данный момент подозреваемый находится в больнице с переохлаждением. В квартире доцента полицейские нашли части тела Анастасии Ещенко.

Как рассказал адвокат Олега Соколова, его подзащитный признался в убийстве девушки и написал заявление о явке с повинной. В понедельник следователи попросят суд арестовать подозреваемого.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство").

По сведениям некоторых СМИ, Соколова и Ещенко связывали не только рабочие, но и романтические отношения. Совместно они трудились работами по французской военной истории.

Историк Олег Соколов — известный специалист по наполеоновским войнам и основоположник военно-исторической реконструкции в России.