Нурмагомедов утешил брата: в жизни есть вещи посерьезнее

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки в адрес своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова, который проиграл немцу Давиду Заваде. Хабиб был секундантом своего брата.

"Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно, — написал Хабиб в своем личном Instagram-аккаунте. – Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьезнее, брат".

Напомним, что Абубакар Нурмагомедов проводил свой первый поединок в UFC. Бой был остановлен в первом раунде после того, как Завада применил в отношении соперника удушающий прием.