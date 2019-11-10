Из-за курившей в туалете пассажирки экстренно сел самолет

Самолет, выполнявший рейс Челябинск — Сочи, совершил вынужденную посадку в Самаре, сообщает "Интерфакс". Причина — пассажирка, которая заперлась в туалете для того, чтобы выкурить электронную сигарету.

Агентство со ссылкой на источники в аэропорту "Курумоч" уточняет, что женщина 1988 года рождения была снята с рейса как нарушитель правил авиакомпании "Победа", осуществлявшей полет.

В 6 утра по Москве самолет вновь вылетел в аэропорт назначения.

Ранее рейс Москва — Тель-Авив был задержан из-за дебоша, устроенного на борту актрисой Лидией Вележевой.