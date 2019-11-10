Кубок Карьяла. Самонов дебютирует в воротах сборной России против чехов

Хоккейный вратарь Александр Самонов выйдет в составе сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии с первых минут. Для 24-летнего стража ворот этот матч станет дебютным в свитере национальной команды страны.

Матч против чехов станет третьим на финском этапе Еврохоккейтура. Главный тренер сборной России Алексей Кудашов применяет рокировку на вратарской позиции, в каждом из матчей выпуская на лед разных голкиперов. С финнами в воротах России стоял Иван Бочаров, со шведами – Игорь Бобков. Теперь очередь дошла и до Самонова.

Напомним, что сборная России на старте турнира проиграла Финляндии 3:4, а во втором матче в серии буллитов обыграла Швецию (5:4). Матч против Чехии станет заключительным для российских хоккеистов на Кубке Карьяла.