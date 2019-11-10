На Кубани произошло массовое отравление школьников

В городе Кропоткин Краснодарского края зафиксировано массовое отравление школьников. На сегодняшний день в больнице находится 41 ребенок.

Учеников пяти городских школ начали госпитализировать в детское инфекционное отделение местной больницы 9 ноября. Заболели дети разного возраста, у всех выявлены "кишечные явления". Состояние пациентов удовлетворительное.

По поручению губернатора краевой минздрав направил в Кропоткин медиков специализированной клинической детской инфекционной больницы, пишет "Интерфакс".