Историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, везут на допрос

Доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей ученицы, везут на допрос в Следственный комитет. Его состояние после госпитализации с переохлаждением стабилизировалось и оценивается как удовлетворительное. Меру пресечения Соколову планируют избрать в понедельник. Следствие настаивает на аресте доцента.

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября. Утром его в состоянии алкогольного опьянения достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет.

По предварительным данным, убийство молодой женщины Соколов совершил еще 7 ноября, а в субботу попытался избавиться от ее тела. ТАСС со ссылкой на свои источники уточняет, что убийство аспирантки было совершено из огнестрельного оружия. Застрелив женщину из обреза во время ссоры, Соколов оставил ее тело в комнате, а затем расчленил.

На предварительном допросе Соколов признался в убийстве и расчленении своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования. Убитой Анастасии Ещенко было 24 года, она приехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила вуз и продолжила учебу в аспирантуре. Мать Ещенко работает в звании подполковника полиции в отделе кадров краснодарского управления МВД, отец — тренер и преподаватель физкультуры, брат Сергей в сезоне 2018 года был вратарем в нескольких международных матчах, выступая за молодежную сборную России по футболу. Сегодня в Санкт-Петербург прилетела мать убитой. Она будет присутствовать на опознании тела дочери. Ожидается и прибытие отца Анастасии Ещенко.

Позднее появились сообщения об обнаружении водолазами на дне Мойки еще одного тела, предположительно мужчины.

Во Франции новость о происшествии с участием Соколова вызвала шок в научном сообществе. Соколова уже исключили из научного совета Лионского института социальных, экономических и политических наук (ISSEP).

"Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, в котором, предположительно, виновен Олег Соколов. <…> Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем соболезнования семье жертвы», — говорится в опубликованном коммюнике.

Также Соколов может лишиться и высшей награды Франции — ордена Почетного легиона, учрежденного еще Наполеоном в начале XIX века.