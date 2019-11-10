"Канонир" Обамеянг угодил в ДТП на авто за 313 тысяч евро

Звездный нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в автомобильную аварию. Габонец направлялся на своем Lamborghini с тренировки домой, когда столкнулся с другим автомобилем.

Авто Обамеянга оценивается в 313 тысяч евро, и именно средство передвижения форварда пострадало в большей степени. Обе машины столкнулись друг с другом на небольшой скорости. Как сообщает Чемпионат.Com, сам футболист не пострадал.

На следующий день игрок линии нападения уже принимал участие в матче 12 тура АПЛ против "Лестер Сити". Обамеянг голами не отличился, а встреча завершилась для "канониров" поражением со счетом 0:2. Всего в его активе 9 голов в 14 играх.