Умер академик РАО и педагог-новатор Михаил Щетинин

Академик Российской академии образования и педагог-новатор Михаил Щетинин умер в возрасте 75 лет. Утром у него остановилось сердце, передает РИА Новости.

Щетинин еще в СССР проводил педагогические эксперименты: сокращал время уроков, отменял оценки, домашние задание. Однако новшества были признаны неудачными. В 1994 году создал экспериментальную школу-интернат в поселке Текос Краснодарского края, как уточняется на сайте РАО, для личностного и патриотического развития детей, в 2019 году учебное заведение на основании претензий Минобра закрыли.