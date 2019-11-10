Моралес согласился на новые выборы

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье, 10 ноября, что в стране будут проведены новые всеобщие выборы. Кроме того, глава государства решил назначить новый состав Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии.

"Я принял решение полностью обновить состав Высшего избирательного суда и провести новые всеобщие выборы", — приводит заявление Моралеса "Интерфакс". О том, когда состоятся выборы, он не сообщил.

Соотечественников, которые проводят акции протеста после выборов, президент призвал "успокоиться".

Ранее в воскресенье Организация американских государств (ОАГ), которая выступала в качестве наблюдателя на президентских выборах в Боливии 20 октября, дала рекомендацию провести первый тур голосования заново. Дело в том, что эксперты организации провели проверку подсчета голосов и обнаружили целый ряд нарушений. "Группа аудиторов не может подтвердить результаты этих выборов, поэтому рекомендуется провести новые выборы", — подчеркивается в предварительном докладе ОАГ.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре президентских выборов одержал действующий президент Эво Моралес. Однако его основной соперник Карлос Меса результаты подсчета не признал. После выборов в Боливии начались акции протеста, периодически перерастающие в беспорядки. Накануне Моралес заявил о попытке государственного переворота.