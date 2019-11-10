"Слуги народа" избрали нового главу

Новым главой украинской партии "Слуга народа" избран Александр Корниенко. Решение об этом на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского приняли единогласно.

Корниенко — первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, а в ходе президентской кампании он возглавлял избирательный штаб Зеленского. На посту главы партии он заменит действующего спикера Рады Дмитрия Разумкова, заявившего о невозможности совмещать обе должности.

Отставка Разумкова также была утверждена на сегодняшнем партийном съезде, передает ТАСС. По словам Корниенко, вскоре партия пополнится новыми людьми. Пока во фракции "Слуга народа" в Раде не более 40 членов партии. После принятия еще тридцати их будет уже 70 "и так постепенно будем подтягивать", добавил он. Тот факт, что не все члены фракции "Слуга народа" в Верховной раде хотят быть членами самой партии, он назвал "нормальным явлением".

Съезду предшествовал скандал, связанный как раз с депутатами, избранными в Раду от партии по одномандатным округам. Несколько таких членов фракции "Слуга народа" заявили, что не получили приглашение на съезд. В руководстве партии это объяснили тем, что депутаты, которых не пригласили, не являются ее членами.

После публичного возмущения мажоритариев их все же решили пригласить, но только в качестве гостей съезда без права голосования. Чтобы получить право голоса, им предложили вступить в партию до начала съезда.

По мнению украинских экспертов, такие конфликты говорят о расколе во фракции пропрезидентского монобольшинства, но о распаде самой коалиции говорить пока преждевременно.