Почему США не пустили "Спартак"? Против россиян развернули визовую войну

Скандал вокруг невыдачи футбольному клубу "Спартак Москва" американских виз для участия в международном турнире, который будет проходить в Орландо, связывают с политическими ресурсами. В МИД РФ полагают, что против россиян ведут недобросовестную конкуренцию.

"Это очевидное использование политических ресурсов, — приводит ТАСС слова собственного источника в министерстве. – Одна из причин, наверное, — недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российских граждан не допускают для участия в мероприятиях на территории США".

"Против россиян развернули настоящую визовую войну. Страдают от этого все: деятели искусства, культуры и спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда мероприятия уже в разгаре, либо завершились".

Напомним, что в январе во время зимнего перерыва в чемпионате России по футболу столичный "Спартак" планировал вести подготовку ко второй части РПЛ в США, где собирался принять участие в турнире Florida Cup. Владелец "Спартака" Леонид Федун уже отметил, что красно-белые откажутся от участия в турнире.

Ранее с подобной "визовой дискриминацией" столкнулась еще одна представительница спорта – теннисистка Светлана Кузнецова. Ей не дали визу, в результате чего она не смогла принять участие в престижном турнире в Вашингтоне, который она выигрывала дважды.