Азмун принес "Зениту" минимальную победу над "Арсеналом"

Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги. Поединок против "Арсенала" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей из Северной столицы.

Автором победного гола в составе сине-бело-голубых стал Сердар Азмун, который поразил ворота тульских "оружейников" по истечении часа игры. Подопечные Сергея Семака разыграли незамысловатую многоходовку, в результате чего Азмун был выведен на пустые ворота и спокойно отправил мяч в цель.

Благодаря гостевому успеху "Зенит" после 16 игр РПЛ имеет 36 очков и отрыв от ближайшего преследователя – "Ростова", в размере шести баллов. "Арсенал" же остался на седьмой строчке, оставшись с 19 очками.