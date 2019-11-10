Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира

Сборная России по самбо стала победителем медального зачета на чемпионате мира, который проходил в южнокорейском городе Чхонджу. Российские самбисты стали триумфаторами соревнований, выиграв 25 из 27 комплектов наград.

Из завоеванных медалей в активе россиян 20 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Отрыв от занявшей второе место Монголии колоссален: у тех 2 золота, 1 серебро и 8 бронз. Замкнула тройку лучших Украина, завоевавшая 2 золотые и четыре бронзовые медали.

Сборная России по самбо выигрывала медальный зачет и в прошлом году. Тогда результат нашей команды равнялся 24 завоеванным медалям (15-4-5).