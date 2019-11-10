Денис Лисов: самое главное для меня - дать детям будущее

Разрешилась кошмарная история в семье Лисовых, которым сопереживала и вся Россия. Эта история началась в 2017 году в Швеции. Мать троих дочурок попала в больницу на длительное лечение. Тогда социальные службы Швеции решили, что отец с воспитанием Алисы, Серафимы и Софии не справится. Ювенальные власти девочек у отца насильно забрали и не нашли ничего лучшего, как передать в семью выходцев из Ливана — в абсолютно чуждую им обстановку.

Девочки с ужасом вспоминают, как это было. "Я из-за стресса начала терять вес. Доктор сказал им, пусть поправится. Они мне сказали: ты должна есть больше. На ночь меня заставляли есть. А мне тяжело было. Мне очень больно. Я плакала. Я звонила папе", — рассказала София Лисова.

У многих в такой ситуации опустились бы руки. Но Денис Лисов решил биться з своих детей до конца. Он тайком на пароме вывез девочек из Швеции в Польшу, где начались многие месяцы разбирательств в суде.

Швеция обвинила Лисова в похищении дочерей и требовала от Варшавы их экстрадиции. На помощь пришли все: адвокаты, дипломаты, правозащитники. На сторону традиционных ценностей, а значит, родного отца и дочерей встал и польский суд, принявший решения их не разлучать.

5 ноября измученный, но счастливый отец со своими дочурками прилетели из Польши в Москву. Впереди у них новая жизнь в родном Хабаровске, где семью точно никто не разлучит и где им обязательно помогут. Да и сам мужик оказался кремень. Просто молодец!

"Эта ситуация меня, конечно, многому научила. Думаю, и цели, и планы у меня поменялись в моей жизни по отношению к тому, как я думал лет пять назад, то есть эта ситуация дала толчок. Я собираюсь сдаваться, планы мои остаются. Самое основное — дать детям будущее, это самое важное", — сказал Денис Лисов.