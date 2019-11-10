Трагедия в Казахстане: дети погибли, провалившись под лед на городском пруду

В воскресенье, 10 ноября, в городе Житикара, расположенном в Костанайской области Казахстана неподалеку от границы с Россией, произошел инцидент, унесший две человеческие жизни.

Трое детей вышли на лед городского пруда и провалились в воду. Очевидцы бросились на помощь – свидетели произошедшего и подоспевшие сотрудники правоохранительных органов сумели вытащить их из воды.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где двое из них – дети 2013 и 2014 годов рождения, скончались от переохлаждения. Третий ребенок находится в лечебном учреждении в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, местные СМИ сообщают о том, что госпитализирован мужчина 1954 года рождения — один из случайных прохожих, бросившийся на помощь. У него также диагностировано переохлаждение.