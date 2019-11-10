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Ситуация в Донбассе 15 минут назад

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10 ноября 201921:39

Отвод войск: шансы ввести режим тишины высоки как никогда

Отвод войск: шансы ввести режим тишины высоки как никогда

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине — ступор. Разведение сил на линии соприкосновения с Донбассом идет черепашьими темпами. Это означает, что ультиматум президенту Зеленскому, выдвинутый 14 октября, им услышан и исполнен.

Как помним, ультиматум тогда выдвинул командир националистического корпуса "Азов" (запрещен в РФ) Андрей Билецкий, которого, в принципе, не устраивают Минские соглашения. То есть угроза сработала. Так что Зеленский уже ничего не форсирует, а о встрече в Нормандском формате как о мечте в Киеве уже и не говорят. Все движется очень медленно.

Разве что в Верховной Раде зашевелились вокруг нового закона о референдуме. Если так, то можно считать, что Зеленский — единственный, кого в киевской власти вообще интересует мир с Донбассом.

Так вот решения по Донбассу тогда теоретически можно будет вынести на референдум, и тогда претензий со стороны националистов лично к Зеленскому вроде как быть не может. Шатко, но идея такая есть.

Сам Билецкий тоже как-то притих. Вероятно, это связано с тем, что в американском Конгрессе появился запрос на официальное признание батальона "Азов" террористической организацией. Со всеми вытекающими последствиями. Так что Билецкому пока стоит сидеть тихо. Тем более что все помнят и его увлечение белым расизмом.

Так в 2006 году, когда нынешний министр МВД Аваков был губернатором Харькова, его друг Билецкий зарегистрировал общественную организацию "Патриот Украины". Именно от имени этой организации в 2009-2010 годах в Харькове распространялись листовки и граффити "Оставайся белым".

Идея — борьба с чужеродной миграцией. Вот характерная цитата из агиток "Патриота Украины" Билецкого: "Под ограничения и контроль будут взяты все инородные этнорасовые группы с их последующей депортацией на исторические родины. Исходим из того, что мы, украинские социал-националисты, рассматриваем так называемые "человеческие расы" как особые биологические виды, а человеком разумным — homo sapiens — в биологическом понимании, считаем лишь белого европейского человека (без включения в этого понятие так называемых "южных европеоидов", средиземно-морских, кавказских, памиро-ферганских и прочие расы, которые в биологическом отношении также являются отдельным от нас биологическим видом)".

Если вернуться к разведению сил, что хоть и черепашьими темпами, но все же идет, то 9 ноября оно случилось в районе поселка Петровское. Ранее разведение сил произошло в Золотом и станице Луганская.

Автор: Николай Долгачев

Большая часть домов в селе Петровском выглядит так. Окна заколочены. Двери закрыты на замки. Грецкий орех никто не собирает. Люди отсюда уехали, как из многих населенных пунктов, наиболее приближенных к линии соприкосновения. Хозяйство оставили. Слишком близко украинские военные — обстрелы были часто. Теперь, возможно, люди смогут вернуться.

Разведение войск началось. Пока только на трех участках. По поводу отхода от села Петровское переговоры шли дольше всего. Но договориться смогли. Сигнал на отход дан с двух сторон. Украинские части начали отведение бронетехники под присмотром ОБСЕ. Выезжают из буферной зоны, в которую ВСУ вошли, нарушая договоренности, достигнутые в 2016-м.

"Они заняли этот район практически 70%. Соответственно займет время у них, как они запросили, трое суток на отведение. У нас техники нет, у украинской стороны есть. Будем наблюдать, ждать, когда они полностью отведут", — сказал Русла Якубов, руководитель представительства ДНР в Совместной центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Донецкая республика обязательства выполнила за несколько часов. Поскольку основные силы ДНР были отведены еще три года назад, на дальних позициях оставались лишь небольшие отряды. Теперь и они отошли.

Бойцы ДНР покидают передовые позиции — наблюдательные пункты, выдвинутые максимально близко к "серой зоне". Оттуда они уходят. Из "серой зоны" теперь и украинская армия полностью должна быть выведена. Никаких вооруженных людей — ни армии, ни националистических батальонов не должно быть на этом участке. Он должен стать чистым, как улицы Донецка ранним утром.

Даже в период самых жарких боев дорожники чистили, ремонтировали, убирали город. Даже в самых опасных районах. Простые рабочие, явно не с баснословными заработками. Просто характер такой.

Буферная зона сейчас тоже начинает очищаться. От украинских силовиков. Хотя многие местные привыкли к тому, что Украина и обмануть может.

После выполнения условий разведения сторон, реальный уровень противостояния на линии соприкосновения должен резко уменьшиться, ведь на большом расстоянии — больше двух километров — стрелковое оружие менее эффективно.

Сейчас безопаснее стало только на трех участках. Это первые ласточки, пока только предвещающие полное превращение огня. В том же Петровском сразу после начала разведения войск была слышна канонада. Вот уникальные кадры — сотрудники миссии ОБСЕ считают взрывы. Тут же пришло сообщение, что украинские военные обстреляли позиции ДНР под Докучаевском. Причем известно, что обстреливают в том числе боеприпасами иностранного производства.

Поставки летального оружия с Запада на Украину идут. У ДНР есть доказательства — одна из мин после обстрела не взорвалась.

"Мы впервые показываем данный вид боеприпаса. Это мина стандарта НАТО. Цифры, буквы, даже дата, когда ее произвели. Зная эту маркировку, можно понять, кто ее произвел. Это точно не Украина. Насколько нам известно, это Польша", — заявил Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.

Отвод войск на нескольких участках — это, конечно, не гарантия мира, только один из шагов на пути к нему. Сейчас в Донбассе продолжают стрелять, но шансы по-настоящему ввести режим тишины именно сейчас высоки как никогда. Процесс разведения сил ведь начался. Если он сорвется, ситуация вновь станет абсолютно непредсказуемой.

Текст: "Вести недели"

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