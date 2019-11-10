Путин поздравил Пахмутову с цветами и орденом

Президент России Владимир Путин приехал на большой юбилейный концерт легендарного композитора Александры Пахмутовой, чтобы лично поздравить ее с 90-летием.

Путин поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Затем он рассказал, что наградил композитора высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного. Эта награда будет вручена Пахмутовой позже в Кремле.

Юбилейный концерт Александры Пахмутовой проходит в воскресенье, 10 ноября, на исторической сцене Большого театра в Москве. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 1".

90 лет знаменитому композитору, народной артистке СССР, автору более 400 песен, многих из которых стали хитами, Александре Пахмутовой исполнилось 9 ноября.

На концерт в честь ее юбилея пришли лучшие исполнители, друзья и коллеги Пахмутовой. Оперная дива Анна Нетребко прервала свой гастрольный тур по Европе, чтобы выступить на юбилейном концерте Пахмутовой. Нетребко призналась, что давно хотела спеть одну из песен юбиляра, но какую именно — сохранила в тайне до выступления.