Водолазы завершили поиск тел на дне Мойки

В Санкт-Петербурге в воскресенье водолазная группа закончила поиск человеческих останков в реке Мойке. Для обеспечения её работы перекрыли Почтамтский мост и часть набережной. На реке дежурили два судна, пишет РИА Новости.

Перед водолазами стояла задача найти на дне реки части тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Удалось ли специалистам что-то обнаружить — пока неизвестно. В субботу в Мойке нашли ноги девушки и кости другого человека.

В убийстве и расчленении трупа Анастасии Ещенко обвиняют историка Олега Соколова. В субботу его задержали после того, как он, пытаясь утопить руки жертвы в Мойке, сорвался с парапета и упал воду.

В понедельник следствие будет просить суд об аресте задержанного Соколова. Сам он признался в убийстве и написал явку с повинной.

Как сообщил источник РИА Новости, Ещенко была любовницей Соколова и жила в его квартире.