Кудашов: нужно быть злее, чтобы забивать за сборную России. Это не КХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов признался, что заключительный матч его подопечных на Кубке Карьяла против Чехии разочаровал. Наставник "Красно машины" назвал причины неудавшейся игры.

"Матч не получился. До первой ошибки мы еще играли, и было движение, моменты, однако после той ошибки перестали играть агрессивно, — сетует Кудашов, слова которого приводит РИА Новости. – У нас выпало большинство игроков, и это повлияло на исход встречи. Это другой уровень, здесь сложнее забивать, чем в КХЛ. Нужно быть злее и настырнее, чтобы поражать ворота".

"Сейчас мы отсмотрели кандидатов, они поняли, что такое международные матчи, как надо настраиваться и сражаться. Если этих игроков не будем привлекать, то можно только рассуждать, кто способен играть на этом уровне. Ответы мы уже получаем. В первых двух матчах ребята больше радовали, удивляли, а с чехами их игра разочаровала".

Напомним, что в трех матчах сборная России добилась одной победы при двух поражениях, набрав два очка.