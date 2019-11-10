Каталонцы обиделись на короля Филиппа VI

10 ноября в Испании — внеочередные парламентские выборы. К ним привел уже хронический бунт в Каталонии, где силен сепаратизм. Так что сейчас — попытка перезагрузить власть. Прошлые парламентские выборы прошли в Испании весной, но по их итогам сформировать правительство так и не получилось. А с Каталонией решение так и не найдено. С протестами борются лишь силой.

Полиция в этот раз не ждет, а сразу идет в наступление. Дубинки наготове. Студенты бросаются врассыпную. Работники кафе торопятся убрать мебель с террас и закрывают заведения. Вместе с каталонской полицией работает присланная сюда под выборы национальная гвардия, на нашивках — испанский флаг. Ведет себя жестко, по-хозяйски.

Молодежь блокирует дороги мусорными баками, которые, по ее замыслу, очень скоро должны стать горящей баррикадой. В стражей порядка и журналистов летят мешки с тухлыми яйцами.

Небольшие группы людей в масках быстро рассеиваются в соседних переулках. В этот вечер накануне выборов в Барселоне объявлен оранжевый уровень тревоги. Студенты обещали провести здесь акцию гражданского неповиновения. Хотели, чтобы вся эта улица вновь была в огне. Но полиция сегодня здесь так много, что даже подойти сюда очень сложно.

Большая часть сторонников за независимость — против погромов, другая уже не видит смысла в мирных протестах. Мнения поляризуются на всех уровнях общества, даже внутри отдельно взятой семьи.

Диего по профессии – экономист. Он считает, что отделение Каталонии приведет к изоляции и нищете. Его брат Луис не видит будущего в составе Испании.

"Я — за независимость, потому что хочу лучшее для моего сына. Единственное, что предлагает Испания, — неуверенность, коррупцию, авторитарное правление", — считает Луис.

"Но у меня тоже есть дочка, я тоже хочу ей лучшего — единой Испании в составе ЕС. Говорят, что испанцы подавляют Каталонию, как же тогда спустя 300 лет это — самый богатый регион страны, есть свой язык, свое телевидение?" – говорит Диего.

Политически Испания в глубоком кризисе. Четвертые парламентские выборы за последние 4 года. Премьер Педро Санчес не смог договориться ни с одной из партий, чтобы набрать необходимое большинство для формирования правительства, в итоге они вынуждены проводить новое голосование. Но и оно вряд ли изменит расклад.

Ключевая проблема — Каталония. Год назад сторонники независимости помогли Санчесу прийти к власти. В качестве благодарности они рассчитывали на переговоры о плебисците, но сегодня Партия социалистов занимает очень жесткую позицию в отношении своих бывших союзников.

"Они заинтересованы лишь в том, чтобы разделять общество, Навязывать свою волю, и это называется таким, простите, крепким словом – "тоталитаризм". А Соцпартия не намерена подыгрывать сторонникам независимости, чтобы они продолжали обманывать и раскалывать", — отметил Мерсе Переа, член Социалистической партии.

"Нет, все совсем не так. Наоборот, мы требуем вынести вопрос политического будущего Каталонии на общественное суждение, то есть провести референдум, на котором можно проголосовать "за" или "против". Мы не навязываем голос "за", лучший демократический арбитр — это избирательные урны. Надо спросить людей", — подчеркнул Эдуард Пужоль, представитель партии "Вместе за Каталонию".

Премьер Педро Санчес непреклонен. В одном из интервью открыто признался, что испанская прокуратура подчиняется его правительству. Это заявление в обществе произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тут же последовало смелое предвыборное обещание Санчеса вернуть и посадить беглого каталонского президента Карлоса Пучдемона.

"Я попросил генерального прокурора активировать европейский ордер на арест, мы ждем, каким будет окончательное решение бельгийского правосудия, но в любом случае мы этим занимаемся", — заверил Санчес.

Недавно в Брюсселе прошло первое заседание суда о возможной экстрадиции Пучдемона. Пока он может вернуться лишь в качестве обвиняемого в мятеже и растрате госсредств, за что его зама вице-президента Ориона Жункераса уже посадили на 13 лет. Еще 8 человек также получили сроки. Пучдемон сейчас под подпиской о невыезде, живет на трехэтажной вилле в Ватерлоо. Аренда обходится около 4,5 тысячи евро в месяц. Готовит сам, завел себе двух кошек, в интерьерах все посвящено независимости Каталонии.

Урны в центре Барселоны, в палаточном лагере, который разбили протестующие студенты. Деньги собирают снова. На этот раз — на поддержание нужд и хозяйственные расходы. Впрочем, денежный вопрос уже поссорил обитателей лагеря: одна часть студентов обвинила другую в растрате собранных средств, около ста человек собрали свои палатки и покинули площадь.

В Испании считают, что положить конец политическому кризису в правительстве хотя бы на время способен лишь один человек — король Филипп VI. Он может заставить крупнейшие партии пойти на уступки, но в вопросе Каталонии монарх категоричен: никаких разговоров об отделении не может быть. Каталонцы обиделись — прибывшего в Барселону Филиппа VI встретили лозунгами: "У нас здесь нет короля". Полиции пришлось сдерживать толпу.

Однако тот не испугался и вместо того, чтобы уехать в тот же день, демонстративно продлил свой визит еще на двое суток, словно желая показать, что Каталония все еще является частью Испанского королевства.