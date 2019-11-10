Стало известно о последних часах жизни аспирантки, убитой доцентом Соколовым

О последний часах жизни Анастасии Ещенко, убитой доцентом Санкт-Петербургского госуниверситета, рассказал ее брат Сергей. По его словам, в последний раз разговор с сестрой состоялся в ночь с 7 на 8 ноября, незадолго до убийства. "Она была в слезах и плакала", — приводит слова Ещенко "5 канал". Анастасия успела рассказать брату, что собирается с Олегом Соколовым на день рождения друга. Но доцент резко отреагировал на решение девушки пойти веселиться. Он начал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. После этого профессор ударил возлюбленную так, что она упала, ударившись головой о пол.

После этого девушка выбежала на улицу и позвонила брату, чтобы сообщить, что возвращается в общежитие. Но перед этим ей нужно вернуться за вещами в квартиру Соколова. Этот разговор состоялся в 1.07 ночи. Брат еще раз позвонил сестре в 1.49. Анастасия заверила его, что помирилась с Соколовым. На утренний звонок брата она уже не ответила. Так как с Соколовым сестра несколько раз сходилась и расставалась, брат не придал особого значения и этой ссоре.

По предварительной версии следствия, Ещенко была убита в 2 часа ночи.

Ранее сообщалось, что Соколову, ранее госпитализированному с переохлаждением, стало лучше и его везут на допрос. Позднее его адвокат Александр Почуев сообщил, что его подзащитный "придерживается признательной позиции". Слова защитника приводит ТАСС.

Следствие предполагает, что аспирантка вуза Анастасия Ещенко была убита Соколовым в своей квартире во время ссоры. Инцидент мог произойти в ночь с 7 на 8 ноября. А в субботу, 9 ноября, прохожие заметили, как в Мойку с парапета упал пожилой мужчина, и вызвали спасателей. Выловленный из воды мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его рюкзаке нашли женские руки. Ноги убитой Соколов предварительно успел утопить в реке. На предварительном допросе Соколов сознался в убийстве и расчленении своей близкой знакомой и ученицы. После он был госпитализирован с переохлаждением, но сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

О время обыска квартиры Соколова в центре Санкт-Петербурга следователи обнаружили голову и другие фрагменты тела Ещенко, ножовку, топор, обрез и почти 50 патронов.

Убитой Анастасии Ещенко было 24 года, она приехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила вуз и продолжила учебу в аспирантуре. Мать Ещенко работает в звании подполковника полиции в отделе кадров краснодарского управления МВД, отец — тренер и преподаватель физкультуры, брат Сергей в сезоне 2018 года был вратарем в нескольких международных матчах, выступая за молодежную сборную России по футболу. Сегодня в Санкт-Петербург прилетела мать убитой. Она будет присутствовать на опознании тела дочери. Ожидается и прибытие отца Анастасии Ещенко.

Водолазы два дня искали на дне реки Мойки останки предполагаемой жертвы доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова. Они работали посменно, основной круг поисковых работ велся в акватории реки Мойке напротив Юсуповского дворца, между Почтамтским и Поцелуевым мостом. Почтамтский мост на время был закрыт для прохода, навигация на реке приостановлена.

Останки еще одного человека — предположительно мужчины — были обнаружены накануне близ Фонарного моста. Его личность сейчас устанавливается. Имеет ли доцент Соколов отношение к его гибели, пока неизвестно.