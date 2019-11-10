Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской

Мемориальная доска прославленному советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову в украинской Одессе пострадала от рук вандалов. Минувшей ночью неизвестные люди в балаклавах залили изображение маршала красной краской из баллончика, а ниже написали слово "кат" (в переводе с украинского языка — "палач").

Фотографии вандалов на фоне испорченной памятной доски опубликовала у себя в Facebook общественная организация "Всеукраинская люстрация Одесса".

В конце октября радикалы демонтировали барельеф Жукова, который был установлен на здании Приморского военкомата в Одессе. В областной администрации снос барельефа назвали незаконным, однако вернуть его на место не спешат. Комментируя случившееся, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тех, кто это сделал, "зверьем", а происходящее — "националистическим угаром", пишет РИА Новости.

А в июне этого года радикалы снесли памятник маршалу Жукову в Харькове. Мэр города Геннадий Кернес назвал вандалов "отбросами общества".