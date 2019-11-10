Джокович стартовал на Итоговом турнире ATP с разгрома Берреттини

В Лондоне стартовал Итоговый турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Турнир с призовым фондом в девять миллионов долларов проходит на хард-покрытии. Открывал турнир матч между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини.

Вторая ракетка мира из Сербии не оставил шансов сопернику и отдал итальянскому теннисисту, являющегося восьмым номером мирового рейтинга, всего три гейма. Матч-открытие завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу серба и продлился 1 час 4 минуты.

Следующим соперником Джоковича по группе Андре Агасси станет швейцарец Роджер Федерер. Встреча между второй и третьей ракеткой мира состоится во вторник, 12 ноября. Всего же турнир продлится до 17 ноября, когда будет сыгран финал.