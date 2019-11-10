Президент поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

На торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ. По словам главы государства, это люди, посвятившие жизнь трудной и ответственной службе, защите прав и безопасности граждан страны, стоящие на страже государства, общественного порядка и законности, готовые оперативно выполнить самую трудную задачу, невзирая на риск.

Традиции профессионализма, честности и самоотверженности у людей этой профессии берут свои истоки с давних времен и передаются друг другу из поколения в поколение, отметил президент. По его словам, каждый сотрудник органов внутренних дел сегодня должен вести эффективную и системную работу, соответствовать самым высоким требованиям.

Сегодня долг людей, избравших эту профессию – противодействие терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть российское многонациональное и многоконфессиональное общество. Президент отметил важность профилактики правонарушений, диалога с гражданским обществом и представителями традиционных религий России.

Охрана общественного порядка, обеспечение безопасности на дорогах, борьба с коррупцией, организованной преступностью и наркоторговлей — во всех этих сферах МВД и другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства, подчеркнул Путин. Особого внимания, по его словам, требует и ситуация с миграцией,.

Главным, определяющим принципом работы правоохранителей, по убеждению президента, было и будет уважение к человеку, к его правам, обязанностям и свободам. Глава государства также отметил готовность работников системы внутренних дел по первому зову прийти на помощь, защитить тех, кто столкнулся с произволом и насилием, пресечь любую попытку нарушить закон.

В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин также поблагодарил работников органов внутренних дел за службу и пожелал им удачи и здоровья.