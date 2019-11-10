Черчесов вызвал Ахметова в сборную России вместо Баринова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил о вызове полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова на предстоящие матчи национальной команды в отборочном раунде Евро-2020. Сборной предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.

"Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи, — сообщает официальный Twitter-аккаунт сборной России. – Это связано с тем, что игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов получил мышечное повееждение".

"Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Минимальный срок лечения составляет 10 дней, поэтому принято решение оставить футболиста в расположении команды".

Напомним, что матч против Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, а завершит выступления России в отборе встреча в Сан-Марино. Она состоится 19 ноября. Ранее подопечные Черчесова гарантировали себе место в финальном раунде чемпионата Европы.