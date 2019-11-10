Россиянина Алексея Буркова вывезут из Израиля в США в любой момент

Высший суд справедливости Израиля отклонил просьбу россиянина Алексея Буркова не выдавать его американским властям. Как сообщил в воскресенье его адвокат Михаил Ирони, американские маршалы уже две недели находятся в Израиле в ожидании вердикта, поэтому "экстрадиция Буркова может быть осуществлена в любой момент — сегодня, завтра, послезавтра". Решение израильских судей окончательное, и судьба Буркова решена.

Минюст США обвиняет россиянина в киберпреступлениях, пишет ТАСС. Буркова задержали в конце 2015 года по прилету в Израиль. Российская просьба об экстрадиции Буркова была властями Израиля отклонена.