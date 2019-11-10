Схватка за власть в США: успешная оборона Трампа и "российская карта"

До президентских выборов в США остается уже меньше года. 3 ноября 2020-го станет известно, сохранит ли Трамп свою прописку в Белом доме. А этого дня весь политический класс в Америке будет увлечен только борьбой за власть. Демократы будут искать любой повод, лишь бы свалить Трампа, а тот — огрызаться и нападать.

Сейчас — очередной виток этой схватки. В Конгрессе запущена процедура импичмента президенту за то, что не так вел себя с Украиной. Тем временем Трамп столь успешно обороняется, что похоже, снизил шансы Байдена, который считался основным претендентом от демократов. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в гонку от тех же демократов включился другой их тяжеловес — Блумберг.

До праймериз — три месяца, а "гранитный" штат (так называют Нью-Гэмпшир) Джо Байдену все еще не по зубам. Бывшего вице-президента, по данным опросов, здесь обходят сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. На пятки наступает и мэр из Индианы Пит Бутиджич.

В 2016-м Нью-Гэмпшир первым проголосовал за Дональда Трампа. Байдену, который приехал, чтобы подать документы, а за одно привез с собой передвижную агитацию за импичмент, сторонники Трампа в этот снежный день устроили теплый прием. Просочились в коридоры местной власти.

Поле электоральный битвы в кулуарах местного Капитолия "затрамповцы" покидали как победители.

"Мы — против импичмента. Президент все правильно делает: построил стену, создал новые рабочие места. Посмотрите на количество рабочих мест, посмотрите на биржу — наша экономика все растет и растет, а все потому, что в Белом доме сидит человек, который разбирается в этом, он обеспечивает рост нашей экономики, он защищает ее", — уверен Эндрю Суси, сторонник Трампа.

Подмерзавшие сторонники Байдена натягивали шапки. Их кандидат все не показывался. В качестве политической альтернативы неожиданно сам себя предложил пожилой джентльмен. Человеку, с резиновым сапогом на голове, что залез на байденовскую трибуну, одобрительно улыбались, но, если всерьез, то все идет к тому, что вскоре сам Байден окажется под колпаком. У республиканцев.

В рамках расследования "Украинагейта" однопартийцы Трампа хотят допросить и сына вице-президента Хантера Байдена, трудившегося в скандальной "Бурисме, и Александру Чалупу, которая помогала демократам собирать компромат на Пола Манофорта.

Впрочем, у Джо Байдена в голове, похоже навсегда засела только Россия. "Российское телевидение? Придите в себя! Хватит угрожать Европе! Хватит играть в игры! Хватит вмешиваться в наши выборы!" – заявил он.

Вообще-то к Джо Байдену у нас были другие вопросы. Хотелось, например, спросить, не боится ли он миллиардера Майкла Блумберга. Вступивший в гонку бывший мэр Нью-Йорка может оставить экс-соратника Обамы без голосов умеренных демократов, а значит, и без номинации.

Популисту Эндрю Янгу, который в случае победы обещает раздавать избирателям по тысяче долларов просто так, что Блумберг, что Байден — все едино. Шансов все равно ноль целых ноль десятых. А вот микрофона с надписью "Россия" Янг с помощником испугались всерьез.

Янг — это еще не самый сложный случай. Россия снова упомянута и в совместном заявлении главы Минюста Барра, шефа Пентагона Эспера и и.о. министра внутренней безопасности Макэлинэна. Очередная страшилка про вмешательство в выборы.

"Если вы обратили внимание, что мы спокойно относимся к такого рода заявлениям, мы считаем, что они делаются в целях предвыборной кампании. Каждый хотел бы продолжать, к сожалению, использовать российскую карту в своих целях. Думаю, что такая практика не отвечает интересам двух наших стран", — отметил Анатолий Антонов, посол РФ в США.

С Анатолием Антоновым говорим не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке, на Парк-Авеню, рядом с офисом Генри Киссинджера. На встрече с российским послом старейшина американской дипломатии сказал, что все равно верит в будущее двухсторонних отношений. Исторический фундамент. Тут, конечно, совместная борьба с нацизмом и Дональд Трамп — среди тех, кто приглашен в Москву на празднование 75-летия Победы.

"Меня пригласили, и я обдумываю это. Это будет ровно в середине нашей избирательной кампании, но я все равно думаю над этим, а как иначе? Меня пригласил президент Путин, это очень большое событие, годовщина окончания войны, масштабное событие. Поэтому я высоко ценю это приглашение и очень хотел бы поехать, если получится", — отметил Трамп.

За это желание Трампу, естественно, сходу досталось от либеральных СМИ. В отношении президента США как в отношении серийного преступника в редакциях близких к демократам газет и телеканалов четвертый год установлена презумпция виновности. Плюс доведенное до абсолюта правило Миранды. Чтобы ни сказал Трамп, все будет используют против него. Впрочем, сам он еще находит силы над этим шутить, как во время встречи с чернокожими избирателями в Атланте.

"Я в полном восторге быть здесь с вами в сердце Джорджии, где мы даем старт нашей новой невероятной кампании в масштабах всей страны. Черные избиратели — за Трампа, афроамериканцы — за Трампа. Называйте это как, черт возьми, хотите", — сказал Трамп.

А вот девятилетняя девочка Миа предпочитает, чтобы ее называли Джейкобом. Кандидат от демократов Элизабет Уоррен двумя руками за. Дома проблем нет. Родители активно участвуют в странной трансформации. Избирательный бюллетень ни на имя Миа, ни на имя Джейкоб ребенок в следующем году, конечно, не получит, но наказ кандидату уже сформулирован. Уоррен просят защитить права таких же "нестандартных" американцев.

Чтобы обзавестись министром образовании, Элизабет Уоррен для начала нужно хотя бы выиграть номинацию. Первичное голосование — уже в феврале, и демократы торопятся с импичментом. 13 ноября стартуют публичные слушания. В Конгрессе ждут зампомощника госсекретаря Джордж Кента и посла в Киеве Уильяма Тейлора. Трамп ринулся наперерез.

"Это охота на ведьм на самом высоком уровне. И это так губительно для нашей страны. Читайте стенограмму — поймете, о чем был телефонный разговор. Я предоставлю вторую стенограмму, так как у меня было на самом деле 2 разговора с президентом Украины. Так вот прочтите и скажете мне, что там не так. Но никому и никогда не пожелаю пройти через все это. Эта охота на ведьм никогда не должна повториться ни с одним президентом", — уверен Трамп.

С авиабазы Эндрюс Трамп полетел в Алабаму на матч по американскому футболу между двумя главными командами страны. После обидных поражений в Вирджинии, где демократы взяли обе палаты местного Законодательного собрания и Кентукки, где губернатор-республиканец лишился своего поста, хозяину Белого дому нужно поднимать боевой дух.