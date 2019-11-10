Бразильские наркотики обнаружили во Франции

Сотрудники французской полиции конфисковали в Гавре (север Франции) 680 килограмм кокаина, передает "Франс пресс". В полиции предполагают, что наркотик был доставлен из Бразилии.

Операция проводилась совместно полицейскими из Франции и Бразилии. Благодаря созданной системе видеонаблюдения в порту Гавра полиция обнаружила два подозрительных контейнера, в которых содержались пакеты с кокаином.

Трое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств помещены под стражу. В квартире одного из них в Гавре во время обыска были обнаружены автомат Калашникова, несколько пистолетов и боеприпасы.

По официальным данным, в 2018 году власти Франции изъяли около 15 тонн кокаина. Порт Гавра в последние годы стал одним из главных центров на пути наркотрафика во Франции. В 2017 году на его территории было конфисковано около 3,5 тонны кокаина (из 17,5 тонны на территории всей Франции).

Накануне на атлантическое побережье Франции волной выбросило почти 150 килограмм кокаина. Предположительно наркотик перевозился на судне, которое затонуло во время недавнего шторма.