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10 ноября 201922:24

Концерт в честь Александры Пахмутовой: новая "Нежность" и космические друзья

Концерт в честь Александры Пахмутовой: новая "Нежность" и космические друзья

Автор: Дмитрий Киселёв

В Большом театре в Москве закончился торжественный концерт, посвященный большому юбилею великой Александры Пахмутовой — любимому композитору поколений. Пахмутова принимала поздравления с теплейшей улыбкой, в элегантных нарядах, которые меняла по ходу вечера, полная энергии — за роялем. В Большой театр по случаю столь важного события приехал президент России.

"Александра Николаевна, дорогая, позвольте мне от всего сердца поздравить с юбилеем. Хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение, многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой. Я знаю, что вы пишите музыку разного плана, и для симфонических оркестров, и для балета, и хоровую музыку, но, конечно, наибольшую известность среди наших людей имеет музыка, которую вы писали для песен. У нее есть свой автор, это вы, но она — народная. И я вот думал, почему у вас так получается? Такое впечатление, что вы своими талантливыми, теплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь, заглядываете туда и берете оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь, любовь к Отечеству, к Родине, любовь к близкому человеку, к семье, к детям, любовь к профессии, к делу, которому человек служит. Поэтому это так трогает людей. Музыка завораживает своим безупречным рисунком, своей глубиной и теплотой. Мною подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны — Андрея Первозванного. Надеюсь, у меня будет честь вручить его вам, как это положено в торжественной церемонии в Московском Кремле. Уважаемая Александра Николаевна, сегодня, безусловно, ваш юбилей, нужно говорить только о вас, но я не могу не сказать и добрых слов о человеке, который с вами всегда идет по жизни, разделяет с вами все, в том числе и творчество. Это Николай Николаевич Добронравов. Все, что вы делаете вдвоем, — это, безусловно, достояние и гордость России. Позвольте вам пожелать всего самого доброго , семейного счастья, благополучия и здоровья", — сказал президент.

"Спасибо, многоуважаемый Владимир Владимирович. Спасибо вам большое за такие высокие слова. Андрей Первозванный был великий человек, великий мученик, и для меня большая честь получить такую награду. Я хочу вам пожелать счастья, здоровья. У нас великие люди, великая страна и нам не всегда легко. Чтобы получалось все доброе, высокое, хорошее, что вы хотели бы сделать для нашей страны и делаете", — отметила, в свою очередь, Александра Пахмутова.

Автор: Олег Пакшин

Гости на юбилейный концерт Александры Пахмутовой стали собираться еще за полтора часа до объявленного времени. Быть в этот вечер в этом зале — большое счастье для каждого. Но мест для всех желающих поздравить Большом театре всем все равно не хватило, и это, несмотря на то что под партер отдали даже оркестровую яму, а на верхних ярусах сделали стоячие места.

Каждая ее песня – про то, что было с нами, нашими родителями, дедушками, бабушками, про то, что было со страной.

Ее музыка — всегда о подвиге: военном, спортивном, трудовом, человеческом. И почти каждая песня стала хитом на все времена. Эти песни выше, чем мейнстрим, больше, чем просто эстрада.

За кулисами большого юбилейного концерта в прямом смысле тесно. За время трехчасового шоу здесь выступают более 1000 музыкантов. Вот Анна Нетребко.

Звезда мировой оперы, прервала европейское турне, ночью прилетела из Вены — специально, чтобы выступить на юбилее композитора, познакомиться с ней и спеть любимую песню детства – "Беловежскую пущу".

Свою первую Песню Аля Пахмутова написала 85 лет назад, как Моцарт — в пять лет. И сегодня ее песни звучат там, где всегда играют только лучшие шедевры мировой классической музыки.

Творчество легендарных исполнителей — Магомаева, Кобзона, Лещенко — немыслимо без ее песен. Выдающиеся артисты не скрывают: за пахмутовскими мелодиями охотились и не стеснялись перепевать.

Выступить на юбилейном концерте Пахмутовой — гордость. Дата 90 кажется еще более невероятной, видя, как репетировала композитор. Для каждой композиции написала партитуру под оркестр Большого. Не по одному разу прогнали каждую песню с каждым, ведь она сама выбирала, кого пригласить, а прямой эфир и живой звук не дают права на ошибку.

Знакомая каждому пахмутовская "Нежность" зазвучала совсем по-новому – с неповторимым нотками Тамары Гвердцители. После исполнения певица заговорила даже о космосе, призналась, что чувствовала себя, как космонавт.

Конечно, Валентина Терешкова не могла не прийти. Они давно — близкие друзья, и в отряде космонавтов Пахмутова была своим человеком всегда.

В финале концерта – конечно — Лещенко и Пахмутова. Зал то и дело начинает подпевать. Пахмутову не отпускают со сцены. Овации, кажется, никогда не закончатся. Поистине всенародная любовь.

Текст: "Вести недели"

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