#пахмутовой90
Live

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
10 ноября 201921:22

Московский поджигатель получил пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году. В результате возникшего тогда пожара погибли три человека, еще четверо получили ожоги.

Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, Бондаренко признали виновным в убийстве, покушении на убийство, а также умышленном уничтожении имущества. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, передает "Интерфакс".

Пожар, который привел к трагедии, произошел 6 февраля прошлого года в квартире дома на Новокосинской улице в Москве. В ней жила семья из семи человек. В огне погибли мама и бабушка, дедушка скончался позже в больнице, а трое несовершеннолетних детей и их отчим получили ожоги.

В этот день в квартиру пришел бывший муж погибшей женщины, они распивали спиртные напитки. Следователи установили, что у мужчины на почве ревности возник умысел на убийство. Он дождался, пока все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и облил из него стены и занавески в двух комнатах. После этого поджигатель вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. В ходе следствия Бондаренко полностью признал свою вину. Первоначально следователи предполагали, что причиной возгорания в квартире стал обогреватель.

Сейчас

21:37

Пожар в Уфе: двое погибших

15:13

Моралес согласился на новые выборы

10:08

"Китовая тюрьма" в Приморье опустела

06:05

Досрочные выборы в парламент пройдут в Испании

05:42

СМИ Китая: НАТО понадобится два дня на захват Калининграда

04:48

В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ

23:48

В аэропорту Шарм-эш-Шейха загорелся украинский самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поздравил Пахмутову с цветами и орденом

Путин поздравил Пахмутову с цветами и орденом

4 часа назад
Стало известно о последних часах жизни аспирантки, убитой доцентом Соколовым

Стало известно о последних часах жизни аспирантки, убитой доцентом Соколовым

2 часа назад
Схватка за власть в США: успешная оборона Трампа и "российская карта"

Схватка за власть в США: успешная оборона Трампа и "российская карта"

26 минут назад

Трансляции

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 11 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Моралес объявил новые выборы

Моралес объявил новые выборы

2 часа назад
Каталонцы обиделись на короля Филиппа VI

Каталонцы обиделись на короля Филиппа VI

37 минут назад
Денис Лисов: самое главное для меня - дать детям будущее

Денис Лисов: самое главное для меня - дать детям будущее

18 минут назад
Московский поджигатель получил пожизненный срок

Московский поджигатель получил пожизненный срок

23 минуты назад
Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому генконсулу

Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому генконсулу

4 часа назад
Бразильские наркотики обнаружили во Франции

Бразильские наркотики обнаружили во Франции

2 часа назад
Россиянина Алексея Буркова вывезут из Израиля в США в любой момент

Россиянина Алексея Буркова вывезут из Израиля в США в любой момент

2 часа назад
Без жилья и денег: иркутские чиновники рапортуют о том, что не сделали, и повышают себе зарплаты

Без жилья и денег: иркутские чиновники рапортуют о том, что не сделали, и повышают себе зарплаты

1 час назад
Армия Украины обстреляла участок разведения сил в Петровском

Армия Украины обстреляла участок разведения сил в Петровском

10 часов назад
Путин примерил куртку стройотрядовца и вспомнил старое пальто

Путин примерил куртку стройотрядовца и вспомнил старое пальто

3 часа назад
277
"У вас своего мнения нет". Кого раскритиковал Путин после Совета по русскому языку

"У вас своего мнения нет". Кого раскритиковал Путин после Совета по русскому языку

3 часа назад
598
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

07.11.2019 12:35
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

26 минут назад
"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью, чем порадовали "Зенит"

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью, чем порадовали "Зенит"

36 минут назад
Киселёв: "Джокер" - заразительная апология бунта

Киселёв: "Джокер" - заразительная апология бунта

44 минуты назад
Останки соратника Наполеона вернут на родину

Останки соратника Наполеона вернут на родину

50 минут назад
Прогресс не остановить: искусственный интеллект изменит жизнь до неузнаваемости

Прогресс не остановить: искусственный интеллект изменит жизнь до неузнаваемости

1 час назад
Белый дом: США не будут поставлять оружие Украине вечно

Белый дом: США не будут поставлять оружие Украине вечно

2 часа назад
ЦСКА прервал безвыигрышную серию в матче с "Сочи"

ЦСКА прервал безвыигрышную серию в матче с "Сочи"

3 часа назад
Пентагон: в Сирии останутся "точно меньше тысячи" американских военных

Пентагон: в Сирии останутся "точно меньше тысячи" американских военных

3 часа назад
Трагедия в Казахстане: дети погибли, провалившись под лед на городском пруду

Трагедия в Казахстане: дети погибли, провалившись под лед на городском пруду

5 часов назад
В Салехарде у школьника на картодроме остановилось сердце

В Салехарде у школьника на картодроме остановилось сердце

5 часов назад
Гуру мирового дизайна рассказал, как продвигать русские бренды

Гуру мирового дизайна рассказал, как продвигать русские бренды

5 часов назад
Сбежавшие лошади устроили прогулку по оживленной трассе под Уфой

Сбежавшие лошади устроили прогулку по оживленной трассе под Уфой

5 часов назад
Почему США не пустили "Спартак"? Против россиян развернули визовую войну

Почему США не пустили "Спартак"? Против россиян развернули визовую войну

6 часов назад
"Слуги народа" избрали нового главу

"Слуги народа" избрали нового главу

6 часов назад
Новая технология раскроет тайну работы генов

Новая технология раскроет тайну работы генов

6 часов назад
Угроза демократии: названы фамилии россиян в британском списке

Угроза демократии: названы фамилии россиян в британском списке

6 часов назад
Умер академик РАО и педагог-новатор Михаил Щетинин

Умер академик РАО и педагог-новатор Михаил Щетинин

6 часов назад
Киселев и Соловьев - Галкину: никакой цензуры у нас на канале нет

Киселев и Соловьев - Галкину: никакой цензуры у нас на канале нет

7 часов назад
В Иране стартовала стройка второго энергоблока АЭС "Бушер"

В Иране стартовала стройка второго энергоблока АЭС "Бушер"

8 часов назад
Из-за курившей в туалете пассажирки экстренно сел самолет

Из-за курившей в туалете пассажирки экстренно сел самолет

8 часов назад
Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

8 часов назад
Греф: ИИ создает рабочие места быстрее, чем их сокращает

Греф: ИИ создает рабочие места быстрее, чем их сокращает

8 часов назад
В Екатеринбурге строители спасли тонущую собаку, добравшись до нее на экскаваторе

В Екатеринбурге строители спасли тонущую собаку, добравшись до нее на экскаваторе

8 часов назад
Период трансформации: министр образования объяснил критику Путина

Период трансформации: министр образования объяснил критику Путина

8 часов назад
Нурмагомедов утешил брата: в жизни есть вещи посерьезнее

Нурмагомедов утешил брата: в жизни есть вещи посерьезнее

9 часов назад
Аномальное тепло: климатическая зима опаздывает в Москву

Аномальное тепло: климатическая зима опаздывает в Москву

9 часов назад
Появилось видео возгорания на борту украинского самолета после посадки в Египте

Появилось видео возгорания на борту украинского самолета после посадки в Египте

9 часов назад
"Китовая тюрьма" в Приморье опустела

"Китовая тюрьма" в Приморье опустела

11 часов назад
Знакомый Паши Фейсконтроля рассказал об обстоятельствах его смерти

Знакомый Паши Фейсконтроля рассказал об обстоятельствах его смерти

11 часов назад
СМИ Китая: НАТО понадобится двое суток для захвата Калининградской области

СМИ Китая: НАТО понадобится двое суток для захвата Калининградской области

16 часов назад
В Алабаме "убили" надувного Трампа

В Алабаме "убили" надувного Трампа

16 часов назад
Монстры в Вегасе: крутые премьеры тюнинг-шоу SEMA-2019

Монстры в Вегасе: крутые премьеры тюнинг-шоу SEMA-2019

08.11.2019 22:27
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

06.11.2019 14:05
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47
Украинского журналиста назвали агентом ФСБ и схватили за ухо в прямом эфире

Украинского журналиста назвали агентом ФСБ и схватили за ухо в прямом эфире

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку