Московский поджигатель получил пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году. В результате возникшего тогда пожара погибли три человека, еще четверо получили ожоги.

Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, Бондаренко признали виновным в убийстве, покушении на убийство, а также умышленном уничтожении имущества. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, передает "Интерфакс".

Пожар, который привел к трагедии, произошел 6 февраля прошлого года в квартире дома на Новокосинской улице в Москве. В ней жила семья из семи человек. В огне погибли мама и бабушка, дедушка скончался позже в больнице, а трое несовершеннолетних детей и их отчим получили ожоги.

В этот день в квартиру пришел бывший муж погибшей женщины, они распивали спиртные напитки. Следователи установили, что у мужчины на почве ревности возник умысел на убийство. Он дождался, пока все уснут, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и облил из него стены и занавески в двух комнатах. После этого поджигатель вышел из квартиры и закрыл ее на ключ. В ходе следствия Бондаренко полностью признал свою вину. Первоначально следователи предполагали, что причиной возгорания в квартире стал обогреватель.