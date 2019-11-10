Спасение Европы: у Макрона нет плана

Британский журнал The Economist опубликовал интервью президента Эммануэля Макрона, что вызвало шквал комментариев по обе стороны Атлантики. Самая яркая цитата Макрона — это диагноз блоку НАТО — "смерть мозга". Причем Макрон не просто бросил некий импульсивный твит, а внимательно англичанам "разжевал" свою мысль. Пока в НАТО и в Европе заботились о деньгах и рынке, потеряли общую идею и мысль о цели.

"Рынок не является сообществом. Сообщество сильнее: оно подразумевает элементы солидарности, определенного единства, которое мы утратили, и политической мысли", — считает Макрон.

Америка при этом лишь доила Европу, требуя все больше денег за свое оружие, а в остальном отвернулась от Старого Света.

"Мы впервые столкнулись с президентом Соединенных Штатов, который не разделяет нашу идею европейского проекта, и с американской политикой, которая расходится с этим проектом. Последствия мы сейчас наблюдаем в Сирии: гарант последней инстанции, щит, благодаря которому Европа стала сильнее, уже не поддерживает прежних отношений с Европой", — заявил Макрон.

Сама же Европа столкнулась с небывалым кризисом. "В Европе произошел раскол между севером и югом по экономическим вопросам, а также между Востоком и Западом — по вопросам миграции, что привело к росту популизма по всей Европе. Два этих кризиса — экономический и миграционный — нанесли особенно тяжелый удар по среднему классу. Если мы не очнемся, мы столкнемся со значительным риском, что в долгосрочной перспективе мы просто исчезнем в геополитическом отношении или, по меньшей мере, перестанем быть хозяевами собственной судьбы. Я глубоко в этом убежден", — подчеркнул Макрон.

Эту мысль о конце света для Европы Макрон высказывал и раньше, но сейчас это у Макрона — все более настойчивый лейтмотив. Причем еще недавно президент Франции говорил, что спасительным мог бы стать союз с Россией. Ну, что же, согласимся. Но слабость Макрона в том, что у него нет на этот счет плана. Он не знает, как продвинуться к мечте, да и союзников у него на этом направлении не густо. Быть может, потому, что как раз плана нет, а лишь мечта? Так или иначе, а диагнозы Макрон ставит, уже не стесняясь.

"На мой взгляд, сейчас то, что мы наблюдаем, можно назвать смертью мозга НАТО. Мы должны сохранять трезвое понимание происходящего. Нет никакой скоординированности принятия стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Мы видим несогласованные агрессивные действия другого союзника НАТО, Турции, на территории, где на кону стоят наши интересы. Здесь не было никакого планирования, никакого согласования со стороны НАТО. Не было даже никакой попытки со стороны НАТО урегулировать этот конфликт", — сказал президент Франции.

Макрон прав. Его не спросили. А что уж говорить о других странах-членах НАТО, если США не согласуют свои действия даже с Францией — единственной ядерной державой Североатлантического блока на европейском континенте? Макрону нужен план.