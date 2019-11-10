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10 ноября 201921:09

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью, чем порадовали "Зенит"

EPA

Матчем в Москве между "Локомотивом" и "Краснодаром" завершился шестнадцатый тур чемпионата России по футболу. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась с результатом 1:1.

Всю первую половину на поле шла равная борьба. Соперники оставили голы на последнюю пятиминутку тайма. "Локомотив" получил право на штрафной. Алексей Миранчук обвел стенку и угодил в штангу, а Гжегож Крыховяк добил мяч в сетку. Но перед самым перервом Ари прострелил в штрафную, и нападающий "Краснодара" Маркус Берг точно пробил головой – 1:1.

Во втором тайме в составе москвичей не оказалось получившего травму Крыховяка, вместо него вышел восстановившийся Антон Миранчук. На 55 минуте после долго перерыва появился по поле Федор Смолов. Но замены не помогли "Локомотиву" добиться победы. "Краснодар" тоже мог выйти вперед. Однако счет первого тайма 1:1 остался в силе.

Эта ничья больше порадовала лидера первенства "Зенит", который набрал 46 очков и опережает ближайшего из преследователей "Локомотив" на 5 очков. У "Краснодара" 30 очков, столько же, сколько ЦСКА и "Ростова". Но по дополнительным показателям краснодарцы занимают пятое место.

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