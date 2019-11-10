Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

Завершился первый этап хоккейного евротура Кубок Каряла. В заключительном матче хозяева турнира хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение шведам 2:1.

В составе финской сборной отличились Микко Лехтонен и Миро Аалтонен. У сборной Швеции единственную шайбу забросил Олле Альсинг. Финны заняли второе место вслед за чехами. На третьем месте сборная России. Шведы оказались четвертыми.

Сборная России проиграла командам Финляндии (3:4) и Чехии (0:3). Наши хоккеисты выиграли с помощью буллитов у сборной Швеции (5:4) и набрали два очка.