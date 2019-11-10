Болтон напишет книгу. О чем, неизвестно

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен написать книгу. Соглашение об этом он уже заключил с издательством Simon & Schuster. По некоторым данным, Болтон получит за работу 2 миллиона долларов.

О чем будет идти речь в книге, пока не известно. Название также не уточняется. Книга должна быть опубликована незадолго до следующих выборов президента США, которые намечены на ноябрь 2020 года, пишет ТАСС.

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре, объяснив, что последний допустил ряд серьезных ошибок.