Баскетболисты ЦСКА нанесли поражение "Локомотиву-Кубани"

В матче Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал в Москве краснодарский "Локомотив-Кубань". Армейцы одержали победу со счетом 81:72.

ЦСКА был сильней в каждой из четвертей- 16:14, 19:17, 24:21, 22:20, и в итоге добился преимущества в 9 очков. Последние пять минут встречи армейцы проводили без своего тренера Димитриса Итудиса, удаленного со скамейки запасных. Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает третье место. У армейцев пять побед в семи встречах. "Локомотив" выиграл три матча, потерпел два поражения и идет шестым.

Прервал серию неудач из четырех поражений "Зенит", выигравший в Санкт-Петербурге у красноярского "Енисея" 89:80. УНИКС в Казани обыграл "Нижний Новгород" 8985, а "Автодор" в Саратове нанес поражение таллинскому "Калеву" 100:90.