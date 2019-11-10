Полузащитник "Локомотива" Крыховяк получил серьезную травму

Польский легионер "Локомотива" Гжегож Крыховяк получил травму в матче 16 тура российской премьер-лиги с "Краснодаром". Встреча завершилась вничью 1:1, и единственный мяч в составе хозяев забил Крыховяк.

Гжегож отличился на 41 минуте, добив в сетку мяч, отскочивший от штанги. А через несколько минут в столкновении с нападающим "Краснодара" Ари Крыховяк ударился головой во время падения. На второй тайм он уже не вышел.

"У Крыховяка что-то серьезное. Возможно, сотрясение мозга и перелом носа", — сообщил после игры главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.