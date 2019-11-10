Боливийская армия призвала президента уйти в отставку

Командующий Вооруженных сил Боливии призвал президента страны Эво Моралеса уйти в отставку.

"Принимая во внимание эскалацию конфликта и заботясь о человеческих жизнях <...>, мы призываем президента уйти в отставку", — цитирует ТАСС заявление Уильямса Ромеро на пресс-конференции.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Победу на них с минимальным преимуществом одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса.

Начались акции протеста и забастовки, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.

На прошлой неделе к манифестантам присоединились шахтеры: приходили сообщения о применении динамитных шашек против полицейской техники. Сами полицейские в ряде городов отказались обеспечивать порядок и перешли на сторону протестующих. Еще одним ударом по действующей власти стал отказ военных использовать силу против восставшего населения.

Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. В воскресенье он объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране. Дата нового голосования пока не назначена.

Боливийский профсоюз рабочих (крупнейший профсоюз страны) заявил, что считает необходимой отставку президента, если это успокоит ситуацию в стране. Дополнительный стимул поступил от Организации американских государств, которая провела пересчет бюллетеней. И назвала "статистически маловероятной" возможность того, что Моралес набрал достаточно голосов для автоматической победы в первом туре.