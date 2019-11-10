"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" и упрочил лидерство в чемпионате Англии

В центральном матче 12 тура английской премьер-лиги встречались две сильнейших команды прошлого сезона. "Ливерпуль" принимал чемпиона "Манчестер Сити" и победил 3:1.

Первый мяч был забит хозяевами на шестой минуте. Но перед тем, как "Ливерпуль" провел голевую атаку, его защитник Трент Александр-Арнольд сыграл рукой собственной штрафной площадке. Но судья этого не заметил. "Красные" провели контратаку, которую точным ударом с 30 метров завершил Фабиньо. На 13 минуте еще одна быстрая атака "Ливерпуля" завершилась голом. Александр-Арнольд сделал диагональную передачу на Эндрю Робертсона, а тот нашел Мохаммеда Салаха. А египтянин уже увеличил преимущество хозяев – 2:0.

В начале второго тайма Садьо Мане забил третий мяч в ворота чемпионов. Игра была сделана. Все, что удалось сделать "Сити", — забить гол престижа. Бернарду Силва сократил отставание на 79 минуте. "Ливерпуль" выиграл 3:1. В его активе стало 34 очка. Ближайшие преследователи – "Лестер" и "Челси" отстают на 8 очков. У "Манчестер Сити" 25 очков и четвертая позиция.