Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.

Около дома 49 по Волгоградскому проспекту, по разным данным, столкнулись пять или шесть иномарок. В настоящее время причины ДТП устанавливаются.

Движение по трем полосам в сторону центра временно перекрыто, передает ТАСС.