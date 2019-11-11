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11 ноября 201900:08

Президент Боливии объявил о своей отставке

EPA

Самолет президента Боливии Эво Моралеса покинул страну, а сам он объявил об отставке. Об этом сообщает местная пресса. По некоторым данным, экипаж запросил разрешения у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но в этом было отказано.

Президентские выборы, на которых Моралес объявил себя победителем, прошли всего три недели назад. После оглашения результатов в Боливии начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке государственного переворота.

Организация американских государств призвала провести повторное голосование. Вооруженные силы встали на сторону народа и призвали Моралеса уйти в отставку.

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