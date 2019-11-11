НХЛ. Клуб Дадонова взял верх над командой Панарина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. В Нью-Йорке местный "Рейнджерс" принимал "Флориду Пантерз". В основное время ничья 5:5, а в серии буллитов преуспели хоккеисты "Пантерз".

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал две голевых передачи. Результативный пас сделал и Павел Бучневич. Но пяти голов хозяева оказалось недостаточно для победы. Гости также забросили пять шайб. Российский легионер "пантер" Евгений Дадонов забросил сам и дважды выступил в роли ассистента. Наши вратари – Александр Георгиев ("Рейнджерс") и Сергей Бобровский ("Флорида") провели всю встречу на скамейке запасных.

Основное время завершилось вничью 5:5. Дополнительная пятиминутка прошла без голов. Пришлось прибегнуть к серии буллитов, которые лучше выполнили "пантеры".