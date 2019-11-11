Московскому "Спартаку" отказали в визах для поезки в США

Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.

Ранее стало известно, что футболисты намерены отказаться от поездки. Владелец "Спартака" Леонид Федун подчеркнул, что американское посольство не дает визы, несмотря на официальное приглашение от организаторов турнира.

В российском МИДе, представителя которого цитирует ТАСС, назвали отказ в выдаче документов очевидным использованием политических ресурсов, а наметившуюся тенденцию — настоящей визовой войной.

Ранее в этом году российская делегация не попала на Генассамблею ООН, поскольку не получила вовремя разрешение на въезд в США.