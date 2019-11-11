Социалисты могут получить больше трети мест в испанском парламенте

В Испании подводят итоги внеочередных парламентских выборов, которые должны определить 350 членов Конгресса депутатов и 208 сенаторов.

По предварительным данным, больше трети кресел в нижней палате парламента может получить социалистическая рабочая партия. При этом ей, скорее всего, не удастся сформировать правительство большинства, а значит, вновь придется вести переговоры о создании коалиции.

Нынешние всеобщие выборы — вторые за год. Минувшим летом лидер социалистов Педро Санчес вел коалиционные переговоры, которые ни к чему не привели. Депутаты парламента дважды провалили попытки утверждения Санчеса премьером. Испанский король Филипп 6-й принял решение не выдвигать других кандидатур на должность председателя правительства, именно поэтому и были объявлены внеочередные выборы.