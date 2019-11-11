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11 ноября 201900:57

"Ювентус" обыграл "Милан" и вернулся на первое место

EPA

В центральном матче 12 тура Серии А встречались "Ювентус" и "Милан". Чемпион выиграл 1:0 за счет гола Паоло Дибалы. Эта победа "Юве" позволила вернуться на первое место.

"Ювентус" владел значительным преимуществом, "Милан" отвечал острыми выпадами. Отлично играли оба вратаря Войцех Щенсный ("Ювентус") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). На 55 минуте тренер хозяев Маурицио Сарри заменил Криштиану Роналду, проводившего не самый яркий матч. Вместо португальца вышел аргентинец Паоло Дибала, который и решил судьбу встречи. На 72 минуте Пабло получил пас от соотечественника Гонсало Игуаина и нанес точный удар по воротам "Милана". Этот гол оказался единственным.

"Ювентус" выиграл 1:0, набрал 32 очка и вернулся на первое место Серии А. У "Милана" 13 очков и 14 место.

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