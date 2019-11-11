Высшее руководство Боливии ушло в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. За ним последовал вице-президент, все министры и спикер сената Боливии, кто по конституции является третьим официальным лицом в стране. Власть переходит ко второму вице-спикеру сената.

Ранее стало известно, что самолет главы государства вылетел в неизвестном направлении. По некоторым данным, экипаж запросил разрешения на пролет у Аргентины, Чили, Бразилии и Перу, но все эти страны отказали, и самолету пришлось сесть в Боливии. Моралес заявил, что у него нет причин бежать, и он не покинет страну.

"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие не подвергались нападкам и угрозам. Я не хочу продолжения насилия и агрессии. Поэтому я объявляю, что отправил в законодательное собрание заявление о моей отставке. Большое спасибо", — заявил Моралес.

Лидер оппозиции Карлос Меса назвал отставку президента "концом тирании", а министр здравоохранения Габриэла Монтаньо заявила, что полиция хочет задержать президента. Полиция уже взяла под стражу председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса.

Президентские выборы, на которых Моралес объявил себя победителем, прошли всего три недели назад. После оглашения результатов в стране начались акции протеста и забастовки. Президент ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке государственного переворота.

Организация американских государств призвала провести повторное голосование. Вооруженные силы встали на сторону протестующих.

Куба, Венесуэла, Аргентина назвали уход Моралеса госпереворотом, глава МИД Мексики назвал происходящее в Боливии военной операцией и предложил Моралесу убежище на территории посольства.

В российском посольстве в Боливии телеканалу "Россия 24" сообщили, что большинство наших соотечественников покинули страну еще в начале протестов. Россияне трудились на нескольких предприятиях, но из-за неспокойной обстановки работа была приостановлена.